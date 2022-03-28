прогуляться, перекусить

От пользователя @TimurABZ

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое На любые темы

Казань → Другое найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

Казань → Другое Прогулка по центру

Казань → Другое Скучно на работе

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Почирикать обо всем

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!