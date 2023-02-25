Город я толком не знаю, так как живу здесь не так давно, но, при хорошей погоде можно просто прогуляться, к примеру, в центре.

От пользователя @sleaz_y

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!