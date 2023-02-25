Казань
Прогуляться по городу.

фото пользователя sleaz_y
прогуляться, перекусить

Город я толком не знаю, так как живу здесь не так давно, но, при хорошей погоде можно просто прогуляться, к примеру, в центре.

От пользователя @sleaz_y

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Elnurka
Казань → Другое

Замутить тусу, кто придет ?

маленькое фото пользователя Ira100
Казань → Другое

Потанцуем в RV сегодня?

маленькое фото пользователя AuroraNeva
Казань → Другое

Ищутся люди с горок

маленькое фото пользователя Alonnar
Казань → Другое

Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

маленькое фото пользователя Ira100
Казань → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя DIABLOBAID
Казань → Другое

Погулять, поговорить, сделать фотографии.

маленькое фото пользователя Ainur_9
Казань → Другое

Я бы не против

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя MaliKat
Казань → Другое

поиграть в мафию

маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое

Сходить на выставку Сальвадора Дали

маленькое фото пользователя Amway
Казань → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Astral_Soul
Казань → Другое

Внимание! Минуточку внимания!

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!