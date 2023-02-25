Казань
Прогуляться по городу.
прогуляться, перекусить
Город я толком не знаю, так как живу здесь не так давно, но, при хорошей погоде можно просто прогуляться, к примеру, в центре.
От пользователя @sleaz_y
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