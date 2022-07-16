От пользователя @Ira100

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Казань → Другое Хочу уехать купаться в солёной воде

Казань → Другое Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

Казань → Другое выпить в баре

Казань → Другое Поговорим обовсём во тьме?!

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

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