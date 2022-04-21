Базовая идея - встретиться, познакомиться и хорошо провести время. Возможно, просто прогуляться, может выставка-театр-галерея. пишите, а там договоримся)

От пользователя @AndreiLisiutin

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Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Прогуляться по городу)

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Погулять по центру города

Казань → Другое Сходить в кино

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