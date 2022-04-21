Казань
Прогуляться, хорошо провести время

фото пользователя AndreiLisiutin
прогуляться, перекусить

Базовая идея - встретиться, познакомиться и хорошо провести время. Возможно, просто прогуляться, может выставка-театр-галерея. пишите, а там договоримся)

От пользователя @AndreiLisiutin

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