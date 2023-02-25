Казань
Прогуляться)
другое
От пользователя @Islam01
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Прогуляться во дворе
Казань → Другое
Киношка перекусить
Казань → Другое
найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)
Казань → Другое
Прогуляться, посмотреть фильм
Казань → Другое
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Казань → Другое
Кто со мной ?)
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Сходить на выставку Сальвадора Дали
Казань → Другое
Прогуляться по городу)
Казань → Другое
Почирикать обо всем
Казань → Другое
Сходить в кино
Казань → Другое
Свежий воздух
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!