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От пользователя @Islam01

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Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Почирикать обо всем

Казань → Другое Прогуляться по городу)

Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Не против сходить со мной попить кофе?😇

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