Казань
Прогуляться
другое
От пользователя @35izomiS
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Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь
Казань → Другое
Найти такую-же broken like me❤️🩹
Казань → Другое
Погуляем?)
Казань → Другое
Прогуляться, хорошо провести время
Казань → Другое
ищу новых друзей и общение с интересными людьми
Казань → Другое
Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.
Казань → Другое
В 5-6 утра прогуляться по набережной.
Казань → Другое
Замутить тусу, кто придет ?
Казань → Другое
Познакомиться с интересными людьми
Казань → Другое
Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.
Казань → Другое
Скучно. Очень скучно)
Казань → Другое
Поход в бассейн к 11часам дня.
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