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От пользователя @35izomiS

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Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Скучно. Очень скучно)

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое Познакомиться с интересными людьми

Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.

Казань → Другое ищу новых друзей и общение с интересными людьми

Казань → Другое Прогуляться, хорошо провести время

Казань → Другое Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

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