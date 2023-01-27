Казань
Прогулка по городу

путешествия

По ходу движения, придумаем развлечения

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Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

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