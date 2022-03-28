Казань
Прогулка по центру
прогуляться, перекусить
От пользователя @Rainrock
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Поесть вечером вне дома, прогуляться, поболтать
Казань → Другое
Открыт для новых знакомств, для общения.
Казань → Другое
Ищу веселую подругу, квартал желательно
Казань → Другое
Найти такую-же broken like me❤️🩹
Казань → Другое
Ищу друзей
Казань → Другое
Скучно на работе
Казань → Другое
На любые темы
Казань → Другое
Погулять, сходить на шопинг
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
Казань → Другое
Спорт, отдых, плавание.
Казань → Другое
Прогуляться по городу, сходить в кафе
Казань → Другое
Давайте сходим в театр
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!