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От пользователя @AleX.S

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Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Погулять и обсудить общие интересы. Найти подругу

Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

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