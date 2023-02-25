Казань
Приезжаем с подругами в Казань

фото пользователя Gusya
собрать компанию

Будем с подругами в Казани 3 дня (9-12 июля), хочется клево провести время. Хотим сходить в какие-нибудь бары со вкусным пивом, сходить на стендап (я хочу выступить 🤡), посмотреть интересные места

От пользователя @Gusya

2 участника
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