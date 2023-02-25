Будем с подругами в Казани 3 дня (9-12 июля), хочется клево провести время. Хотим сходить в какие-нибудь бары со вкусным пивом, сходить на стендап (я хочу выступить 🤡), посмотреть интересные места

От пользователя @Gusya

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Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Ищу подругу, сходить вместе в Тринити, там будет концерт в 23:00

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Сгонять вместе в клуб.

Казань → Другое Я бы не против

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