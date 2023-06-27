Казань
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От пользователя @Zayac_01
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В центре Казани. Днем или вечером.
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Алковелоночь!
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Внимание! Минуточку внимания!
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Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
Казань → Другое
Прогуляться по городу, сходить в кафе
Казань → Другое
Ищутся люди с горок
Казань → Другое
Заняться вместе спортом.
Казань → Другое
Составить компанию, показать город
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Сгонять вместе в клуб.
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Пойдем гулят развеемся
Казань → Другое
Го болтать 😸
Казань → Другое
Прогулка,поиграть настольный игры
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