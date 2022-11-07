Казань
Потанцуем в RV сегодня?

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прогуляться, перекусить

Часов в 22 пойдём? В 23 танцы начинаются

От пользователя @Ira100

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