Часов в 22 пойдём? В 23 танцы начинаются

От пользователя @Ira100

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Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Давайте сходим в театр

Казань → Другое Сходить на каток

Казань → Другое Можно еще шахматы и кальян)

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

Казань → Другое Ходить вместе в спорт зал

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