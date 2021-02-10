Казань
Посещение интересных мест Казани
прогуляться, перекусить
Ищу компанию для осмотра достопримечательностей Казани и фотографирования друг друга. Сам из Перми, 33 года.
От пользователя @Van_Z
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