Ищу компанию для осмотра достопримечательностей Казани и фотографирования друг друга. Сам из Перми, 33 года.

От пользователя @Van_Z

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