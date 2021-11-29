активный отдых

От пользователя @Ildar83

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Поиграть в настолки

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Казань → Другое ищу новых друзей и общение с интересными людьми

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!