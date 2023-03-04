прогуляться, перекусить

От пользователя @Elyaa

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Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое В поисках девушки пообщаться

Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Сходить в клуб

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

Казань → Другое Поболтать о чем нибудь

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

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