Казань
Покурить кальян, прогуляться)

фото пользователя Bul_577
прогуляться, перекусить

От пользователя @Bul_577

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя KyloN
Казань → Другое

погода огонь, пошли гулять

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Simon88
Казань → Другое

Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

маленькое фото пользователя Kzn_seaman
Казань → Другое

В поисках девушки пообщаться

маленькое фото пользователя loverssketit
Казань → Другое

Футбольный матч MFL. АкБарс арена.

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

маленькое фото пользователя Pretor
Казань → Другое

Погонять мяч

маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Dionys
Казань → Другое

Открыт для новых знакомств, для общения.

маленькое фото пользователя Vitivan
Казань → Другое

Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

маленькое фото пользователя Dysy
Казань → Другое

Провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!