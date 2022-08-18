прогуляться, перекусить

От пользователя @Bul_577

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Казань → Другое Провести время

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Казань → Другое Сходить в клуб

Казань → Другое Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое Погулять по центру города

Казань → Другое В поисках девушки пообщаться

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

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