Казань
Пойдем гулят развеемся
прогуляться, перекусить
От пользователя @Roman77
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Казань → Другое
Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе
Казань → Другое
Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )
Казань → Другое
погода огонь, пошли гулять
Казань → Другое
Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить
Казань → Другое
Прогулка по центру
Казань → Другое
Погулять, сходить на шопинг
Казань → Другое
ищу новых друзей и общение с интересными людьми
Казань → Другое
найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)
Казань → Другое
В поисках девушки пообщаться
Казань → Другое
Алковелоночь!
Казань → Другое
Сходить в кино, кафе
Казань → Другое
Составить компанию, показать город
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!