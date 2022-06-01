Казань
Поиграть в настолки

фото пользователя Belova
собрать компанию

От пользователя @Belova

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Zilantik
Казань → Другое

Прогулки по городу, и т.д)

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя Ilnaz
Казань → Другое

Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

маленькое фото пользователя Valeria_SA
Казань → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Pretor
Казань → Другое

Погонять мяч

маленькое фото пользователя Brajana
Казань → Другое

Я люблю узнавать новых людей!

маленькое фото пользователя AuroraNeva
Казань → Другое

Поболтать в перерывах между работой

маленькое фото пользователя Van_Z
Казань → Другое

Посещение интересных мест Казани

маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

маленькое фото пользователя Gusya
Казань → Другое

Приезжаем с подругами в Казань

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Evgenii
Казань → Другое

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!