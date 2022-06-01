собрать компанию

От пользователя @Belova

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое Я люблю узнавать новых людей!

Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

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