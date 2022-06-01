Казань
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От пользователя @Belova
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Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить
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