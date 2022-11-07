активный отдых

От пользователя @Rena

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Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Прогуляться по городу.

Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое Тусить на квартале

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое В рокстарбар - классная группа будет

Казань → Другое пообщаться на разные темы

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