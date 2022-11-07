Казань
Поход в бассейн к 11часам дня.

фото пользователя Rena
активный отдых

От пользователя @Rena

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