прогуляться, перекусить

От пользователя @the_igorek

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Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Познакомиться с интересными людьми

Казань → Другое В клуб хочу

Казань → Другое В рокстарбар - классная группа будет

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

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