прогуляться, перекусить

От пользователя @Albina

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Казань → Другое Погулять по центру города

Казань → Другое Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах

Казань → Другое Погулять с кем нибудь

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!