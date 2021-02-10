За любой движ кроме голодухи 🫶 Если с квартала - то сразу в рай без очереди ❤️

От пользователя @DesT

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Казань → Другое Прогуляться, сходить в кино

Казань → Другое Стрельба из лука в Иннополисе

Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Поговорим обовсём во тьме?!

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