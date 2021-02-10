Казань
Погулять, пообщаться, покататься

фото пользователя DesT
прогуляться, перекусить

За любой движ кроме голодухи 🫶
Если с квартала - то сразу в рай без очереди ❤️

От пользователя @DesT

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