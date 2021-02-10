Казань
Погулять, пообщаться, покататься
прогуляться, перекусить
За любой движ кроме голодухи 🫶
За любой движ кроме голодухи 🫶
Если с квартала - то сразу в рай без очереди ❤️
От пользователя @DesT
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