Казань
Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

фото пользователя APTYP
прогуляться, перекусить

Приезжаю в Казань на неделю. Сходить в бар, покурить кальян и поиграть в настолки🔥

От пользователя @APTYP

1 участник
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