Приезжаю в Казань на неделю. Сходить в бар, покурить кальян и поиграть в настолки🔥

От пользователя @APTYP

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Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое пообщаться на разные темы

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

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