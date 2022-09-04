Казань
Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки
прогуляться, перекусить
Приезжаю в Казань на неделю. Сходить в бар, покурить кальян и поиграть в настолки🔥
От пользователя @APTYP
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