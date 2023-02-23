прогуляться, перекусить

От пользователя @Barash

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Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Хочу уехать купаться в солёной воде

Казань → Другое Прогуляться по набережной

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Прогулка по центру

Казань → Другое Хочу найти себе друзей

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Казань → Другое В клуб хочу

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

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