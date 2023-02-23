прогуляться, перекусить

От пользователя @Salim716

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Хочу найти себе друзей

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Поиграть в настолки

Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Я люблю узнавать новых людей!

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Дружба и общения

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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