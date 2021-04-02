Казань
Поговорим обовсём во тьме?!
Многие желают поговорить обо всём на свете, прям аж захотелось посмотреть на этот магический свет... Ладно, пошутил и хватит)
Я вот хотел бы пообщаться о том, что таится в том месте, куда даже лучи солнца не осмеливаются проникать....
От пользователя @Astral_Soul
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