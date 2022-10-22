Казань
Погонять мяч
активный отдых
Предлагаю встретиться в экстрим парке Урам на искусственном газоне и погонять в футбол
От пользователя @Pretor
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Тусить на квартале
Казань → Другое
Прогуляться, перекусить
Казань → Другое
Сходить в кино, кафе
Казань → Другое
Поход в бассейн к 11часам дня.
Казань → Другое
Прогуляться по городу, сходить в кафе
Казань → Другое
Прогуляться
Казань → Другое
Предлагаю съездить на голубой залив.
Казань → Другое
Пойдем гулят развеемся
Казань → Другое
Поболтать в перерывах между работой
Казань → Другое
Ищу компанию 🤍
Казань → Другое
Поболтать о чем нибудь
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!