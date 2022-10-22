Казань
Погонять мяч

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активный отдых

Предлагаю встретиться в экстрим парке Урам на искусственном газоне и погонять в футбол

От пользователя @Pretor

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