Предлагаю встретиться в экстрим парке Урам на искусственном газоне и погонять в футбол

От пользователя @Pretor

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Казань → Другое Поболтать о чем нибудь

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Сходить в кино, кафе

Казань → Другое Тусить на квартале

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!