варианты: бары/рестораны просто погулять, если есть где потусить или поиграть то отлично

От пользователя @KyloN

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Казань → Другое Сходить в клуб

Казань → Другое Пить и прятаться 🤡👻🤪

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Тусить на квартале

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Поболтать о чем нибудь

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