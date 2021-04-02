Казань
погода огонь, пошли гулять

фото пользователя KyloN
прогуляться, перекусить

варианты: бары/рестораны просто погулять, если есть где потусить или поиграть то отлично

От пользователя @KyloN

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