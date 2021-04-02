Казань
погода огонь, пошли гулять
прогуляться, перекусить
варианты: бары/рестораны просто погулять, если есть где потусить или поиграть то отлично
От пользователя @KyloN
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Поболтать о чем нибудь
Казань → Другое
Прогуляться
Казань → Другое
Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести
Казань → Другое
Отдых от тяжело рабочего дня
Казань → Другое
Спорт, отдых, плавание.
Казань → Другое
Погулять, поговорить, сделать фотографии.
Казань → Другое
Тусить на квартале
Казань → Другое
Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить
Казань → Другое
Погулять, сходить на шопинг
Казань → Другое
Прогуляться
Казань → Другое
Пить и прятаться 🤡👻🤪
Казань → Другое
Сходить в клуб
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!