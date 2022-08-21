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От пользователя @Ugly_DeD

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Казань → Другое Погулять по центру города

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое поиграть в бильярд

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Сгонять вместе в клуб.

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