Казань
Поболтать в перерывах между работой

фото пользователя AuroraNeva
пообщаться

От пользователя @AuroraNeva

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Sanka
Казань → Другое

Прогуляться, сходить в кино

маленькое фото пользователя Anastasia89
Казань → Другое

Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое

Сходить на выставку Сальвадора Дали

маленькое фото пользователя Ira100
Казань → Другое

Потанцуем в RV сегодня?

маленькое фото пользователя AuroraNeva
Казань → Другое

Ищутся люди с горок

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу подружек ❤️

маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Rena
Казань → Другое

Фитнес плюс бассейн.

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя Cyxymckuu
Казань → Другое

Прогулки,интересные беседы,дискуссии😁

маленькое фото пользователя Evgenii
Казань → Другое

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

маленькое фото пользователя loverssketit
Казань → Другое

Футбольный матч MFL. АкБарс арена.

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!