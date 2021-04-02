прогуляться, перекусить

От пользователя @Enot

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Казань → Другое ищу новых друзей и общение с интересными людьми

Казань → Другое Хочу найти себе друзей

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

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