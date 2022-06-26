Казань
Открыт для новых знакомств, для общения.
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От пользователя @Dionys
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Поболтать в перерывах между работой
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Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.
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