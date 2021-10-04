Казань
Общение найти друзей

фото пользователя Alba27
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alba27

8 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Tomatodor
Казань → Другое

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Salim716
Казань → Другое

Погуляем?)

маленькое фото пользователя Brajana
Казань → Другое

Я люблю узнавать новых людей!

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Rafil
Казань → Другое

Прогуляться по городу, сходить в кафе

маленькое фото пользователя Ildar83
Казань → Другое

Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

маленькое фото пользователя SopheroTH
Казань → Другое

Поболтать о чем нибудь

маленькое фото пользователя Netim
Казань → Другое

Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

маленькое фото пользователя Marat
Казань → Другое

12345678910

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

маленькое фото пользователя Alserk3
Казань → Другое

найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!