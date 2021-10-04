прогуляться, перекусить

От пользователя @Alba27

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

Казань → Другое Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

Казань → Другое Поболтать о чем нибудь

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Поиграть в настолки

Казань → Другое Я люблю узнавать новых людей!

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!