Казань
Общение найти друзей
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alba27
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Казань → Другое
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Я люблю узнавать новых людей!
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Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе
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Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00
Казань → Другое
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Казань → Другое
Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
Казань → Другое
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