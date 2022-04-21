пообщаться

От пользователя @An12

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Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Провести время

Казань → Другое Прогуляться по городу.

Казань → Другое Сходить в кино, кафе

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00

Казань → Другое Стрельба из лука в Иннополисе

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

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