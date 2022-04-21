Казань
Общение на разные темы)
пообщаться
От пользователя @An12
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Ищу веселую подругу, квартал желательно
Казань → Другое
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Казань → Другое
Приглашаю всех на концерт группы "заточка"
Казань → Другое
Стрельба из лука в Иннополисе
Казань → Другое
Кофе и обнимашки, ориентировачно в 19.00
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Казань → Другое
Сходить в кино, кафе
Казань → Другое
Спорт, отдых, плавание.
Казань → Другое
Прогуляться по городу.
Казань → Другое
Провести время
Казань → Другое
Приезжаем с подругами в Казань
Казань → Другое
Поесть вечером вне дома, прогуляться, поболтать
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!