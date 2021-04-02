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От пользователя @dia668

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Казань → Другое Пить и прятаться 🤡👻🤪

Казань → Другое Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Казань → Другое Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Хочу найти себе друзей

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое В рокстарбар - классная группа будет

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