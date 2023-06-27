Казань
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От пользователя @Alserk3
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Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.
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Хочу уехать купаться в солёной воде
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