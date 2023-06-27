пообщаться

От пользователя @Alserk3

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Казань → Другое Хочу уехать купаться в солёной воде

Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое В центре Казани. Днем или вечером.

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое пообщаться на разные темы

Казань → Другое Можно еще шахматы и кальян)

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