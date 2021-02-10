Казань
Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Irina.Shu
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