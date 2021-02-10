прогуляться, перекусить

От пользователя @Irina.Shu

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Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое Познакомиться с интересными людьми

Казань → Другое Почирикать обо всем

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Прогуляться, сходить в кино

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