прогуляться, перекусить

От пользователя @Dima123

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Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое Хочу уехать купаться в солёной воде

Казань → Другое Я бы не против

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