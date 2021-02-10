Казань
Ищу веселую подругу, квартал желательно
другое
Погулять, куда-то сходить вместе
От пользователя @AGL1
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Казань → Другое
Замутить тусу, кто придет ?
Казань → Другое
Прогуляться, сходить в кино
Казань → Другое
Ищу друзей
Казань → Другое
Найти такую-же broken like me❤️🩹
Казань → Другое
Прогуляться по городу)
Казань → Другое
Скучно на работе
Казань → Другое
Киношка перекусить
Казань → Другое
Погулять с кем нибудь
Казань → Другое
Сходить в кино
Казань → Другое
Можно еще шахматы и кальян)
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!