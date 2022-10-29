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От пользователя @An.gal

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Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

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