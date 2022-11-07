прогуляться, перекусить

От пользователя @Milka96

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Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое Провести время

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

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