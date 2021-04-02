Казань
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
Для прогулки стало холодно , пойдём пить кофе ☕️
От пользователя @Kristina32
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