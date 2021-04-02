От пользователя @Kristina32

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Казань → Другое Прогуляться по городу, сходить в кафе

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Пить и прятаться 🤡👻🤪

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