Ищу подругу, с которой можно пообщаться на любые темы.

От пользователя @PolinaVep

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Казань → Другое Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

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