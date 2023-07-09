Казань
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
Ищу подругу, с которой можно пообщаться на любые темы.
От пользователя @PolinaVep
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Отдых от тяжело рабочего дня
Казань → Другое
Фитнес плюс бассейн.
Казань → Другое
Поесть шаурму
Казань → Другое
Ищу компанию для прогулок по городу
Казань → Другое
Ищу веселую подругу, квартал желательно
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Казань → Другое
Стрельба из лука в Иннополисе
Казань → Другое
Прогуляться, перекусить
Казань → Другое
ищу cool girls 💕
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Казань → Другое
Го болтать 😸
Казань → Другое
В клуб хочу
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!