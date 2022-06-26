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От пользователя @Nexus

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Казань → Другое Прогулка по центру

Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Скучно. Очень скучно)

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Сгонять вместе в клуб.

Казань → Другое Погулять и обсудить общие интересы. Найти подругу

Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Сходить в кино, кафе

Казань → Другое Тусить на квартале

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