Казань
Ищу компанию для прогулок по городу

фото пользователя WikaKlubnika
прогуляться, перекусить

Мне 29 лет. Впервые приехала в Казань на недельку, самая из Красноярска. Ищу компанию для прогулок по городу.

От пользователя @WikaKlubnika

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Красноярск

маленькое фото пользователя sleaz_y
Казань → Другое

Прогуляться по городу.

маленькое фото пользователя Derdemand
Казань → Другое

пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

маленькое фото пользователя vikilee
Казань → Другое

ищу cool girls 💕

маленькое фото пользователя Vitivan
Казань → Другое

Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

маленькое фото пользователя the_igorek
Казань → Другое

Погулять с кем нибудь

маленькое фото пользователя AleX.S
Казань → Другое

Присоеденить свой талисманчики

маленькое фото пользователя Ira100
Казань → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя APTYP
Казань → Другое

Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

маленькое фото пользователя RuslanaS
Казань → Другое

Погулять, сходить на шопинг

маленькое фото пользователя Ainur_9
Казань → Другое

Я бы не против

маленькое фото пользователя Elnurka
Казань → Другое

Замутить тусу, кто придет ?

Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!