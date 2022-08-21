Мне 29 лет. Впервые приехала в Казань на недельку, самая из Красноярска. Ищу компанию для прогулок по городу.

От пользователя @WikaKlubnika

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Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

Казань → Другое Погулять с кем нибудь

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

Казань → Другое пообщаться на разные темы

Казань → Другое Прогуляться по городу.

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