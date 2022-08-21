Казань
Ищу компанию для прогулок по городу
прогуляться, перекусить
Мне 29 лет. Впервые приехала в Казань на недельку, самая из Красноярска. Ищу компанию для прогулок по городу.
От пользователя @WikaKlubnika
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