Казань
Хочу уехать купаться в солёной воде
прогуляться, перекусить
С верным и адекватным человеком
От пользователя @Fa44
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Го болтать 😸
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