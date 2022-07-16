С верным и адекватным человеком

От пользователя @Fa44

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Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

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