Казань
Хочу найти себе друзей
пообщаться
От пользователя @Katya17
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погулять, пообщаться, выпить кофе
Казань → Другое
Заняться вместе спортом.
Казань → Другое
Прогуляться, сходить в кино
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