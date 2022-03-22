пообщаться

От пользователя @Alina77

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Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Общение на разные темы)

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