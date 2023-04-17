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Казань
Хочу найти новые общения/друзей.

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маленькое фото пользователя Zulfia

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Было бы неплохо встретиться и потусить)

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маленькое фото пользователя Beha94

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Хочу прогуляться по городу пообщаться

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя smllke

Казань → собрать компанию

прогуляться ,найти подругу ,поделать классных фоточек и выпить 😝🍷🥂

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя RuslanaS

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить на шопинг

маленькое фото пользователя Irina.Shu

Казань → прогуляться, перекусить

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Откликнулись 4 участника

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