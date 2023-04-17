Хочу найти новые общения/друзей.

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Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Скучно, кто в хочет выпить ?

Поход в бассейн к 11часам дня.

Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

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