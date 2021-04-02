От пользователя @Evachka

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Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Выпью кофе или составлю компанию

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Пить и прятаться 🤡👻🤪

Казань → Другое Я люблю узнавать новых людей!

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